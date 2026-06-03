La calle no calla

03/06/2026

Familias de Chosica consumen agua del río Rímac para cocinar y bañarse ante falta de servicios básicos

Vecinos aseguran que, ante la falta de agua potable, deben recurrir al agua del río para sus actividades diarias, una situación que estaría afectando la salud de niños y adultos.



Decenas de familias que viven cerca del río Rímac, en Chosica, continúan enfrentando una dura realidad: no cuentan con acceso a agua potable y se ven obligadas a utilizar agua del río para cocinar, lavar y asear a sus hijos.

Los vecinos denuncian que llevan más de 40 años esperando una solución por parte de las autoridades. Ante la falta de redes de agua y apoyo estatal, improvisan sistemas con mangueras y motores para extraer el recurso directamente del cauce.

Aunque algunos intentan purificar el agua con sulfato de aluminio o incluso con gotas de lejía, aseguran que los problemas de salud son constantes. Niños y adultos presentan enfermedades estomacales y afecciones en la piel debido al consumo de agua contaminada.

Las familias hicieron un llamado urgente a las autoridades para que atiendan esta problemática histórica y garanticen el acceso a agua potable, un servicio básico que consideran indispensable para proteger su salud y calidad de vida.


Temas Relacionados: Agua PotableChosicaRío Rímac

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO