Capturan a dos integrantes de 'Los Babys del Norte': realizaban secuestros al paso en San Borja

Los detenidos simulaban brindar servicio de transporte público para captar a sus víctimas, a quienes despojaban de sus pertenencias y luego extorsionaban a sus familiares.

En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional capturaron a dos presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Babys del Norte', dedicada al secuestro al paso, que operaba en el distrito de San Borja.

Los detenidos simulaban brindar servicio de transporte público para captar a sus víctimas, a quienes despojaban de sus pertenencias y luego extorsionaban a sus familiares exigiendo dinero para liberarlos.

COMBI AZUL

Los detenidos son Ángel C. (28), de nacionalidad venezolana, y Cassandra T. (21), de nacionalidad peruana. Ambos fueron capturados en el kilómetro 149 de la Carretera Central cuando escapan de la policía.

Se desplazaban en una combi color azul, la que habría sido utilizada para perpetrar los secuestros al paso en dicho distrito; la policía los tenía en la mira tras las múltiples denuncias presentadas en su contra.