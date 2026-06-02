Papa León XIV vendría en noviembre al Perú: planifican actividades en las que participaría

El papa León XIV estaría en nuestro país en noviembre próximo, por lo que las autoridades vendrían preparando la bienvenida que se le daría y las actividades en las que podría participar durante su estadía en el Perú.

En ese contexto, el presidente José Balcázar Zelada visitó al arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, con quien abordó varios detalles de uno de los eventos religiosos más importantes que se realizarían este año.

BALCAZAR EN EL VATICANO

Al respecto, el canciller Carlos Pareja indicó que el Santo Padre llegaría al Perú a fin de año, posiblemente en noviembre, y se quedaría tres días, donde visitaría Chiclayo, Lima y una ciudad más que sería de la Amazonía.

La reunión entre Balcázar y Castillo estuvo marcada por la próxima visita del mandatario peruano al Vaticano. La cita permitirá fortalecer los vínculos entre el Perú y la Santa Sede, además de las relaciones de cooperación.