Capturan a enamorados que asaltaban transeúntes en Los Olivos: los amenazaban con un cuchillo

Tenían varias denuncias en su contra. Una pareja de enamorados que se dedicaba a asaltar transeúntes, utilizando un cuchillo, fue intervenida en Los Olivos. Opusieron tenaz resistencia al personal de serenazgo.

William Valladares, gerente de Seguridad Ciudadana, señaló que las cámaras de seguridad del municipio lograron captar el preciso instante cuando robaban el celular a un transeúnte en la avenida Tomás Valle.

ESCAPÓ CORRIENDO

Luego, en la misma avenida, intentaron asaltar a una joven, pero escapó corriendo; minutos después, un grupo de serenos intervino a la pareja de delincuentes en la cuadra 14 de la avenida Angélica Gamarra.

Durante la revisión, se les encontró la filosa arma blanca y dos modernos celulares. Después, el primer agraviado se presentó en la comisaría y reconoció a la pareja como los que lo habían asaltado, informa RPP.