¡Atención electores! Más de 700 mil DNI esperan ser recogidos antes de la segunda vuelta

A pocos días de las elecciones, el Reniec intensificó sus jornadas de atención, buscando que ningún ciudadano vea afectado su derecho al voto por no contar con su DNI.

A pocos días de la segunda vuelta electoral programada para este 7 de junio, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que ha habilitado la entrega de más de 700 mil Documento Nacional de Identidad (DNI) pendientes de recojo.

Asimismo, las oficinas del Reniec atenderán en horarios extraordinarios de hasta 12 horas continuas durante la semana, con el objetivo de agilizar la entrega de los documentos y facilitar que los ciudadanos cuenten con su DNI antes de acudir a las urnas en la jornada electoral.

RECOJO DE DNI

El vocero del Reniec Jorge Puch Pardo Figueroa invitó a la ciudadanía a la ciudadanía a recoger con anticipación su documento de identidad. “Hay más de 700 000 DNI que se encuentran a nivel nacional ya emitidos. Por lo tanto, invitamos a toda la ciudadanía que ya tramitó su documento de identidad a que pasen a recoger y no esperar el último momento para evitar cualquier percance”, indicó.

Además, informó que más de 200 oficinas a nivel nacional han ampliado sus horarios de atención de lunes a viernes, con el propósito de garantizar una entrega más rápida y eficiente. “Estamos en 200 oficinas a nivel nacional en un horario desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, es decir, 12 horas ininterrumpidas con la finalidad de que todo ciudadano pueda contar con su documento de identidad y ejercer su derecho al sufragio este domingo 7 de junio”, agregó.