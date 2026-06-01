Chorrillos: ambulantes impiden paso de ambulancias hacia centro médico

Piden a las autoridades ediles una solución a este problema, pues cada minuto es vital para la vida de un paciente que necesita ser trasladado a un hospital.

En entrevista con Buenos Días Perú, médicos y enfermeras del centro de salud San Genaro de Chorrillos expresaron su preocupación por la cantidad de ambulantes que rodean el establecimiento médico.

Señalan que la cantidad de vendedores impide el rápido traslado de un enfermo al Hospital María Auxiliadora; manifiestan que las ambulancias demoran hasta 20 minutos en poder salir del perímetro.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Piden a las autoridades ediles una solución inmediata a este problema, pues cada minuto es vital para la vida de un paciente que necesita ser trasladado a un nosocomio para recibir atención especializada.

Señalan también que en los alrededores del centro de salud se vende carne de pollo, res, pescado, comida preparada, etc., que atrae roedores que pueden ingresar a la posta médica, representando un peligro.