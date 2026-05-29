Vecinos bloquean tramo de Pasamayito en Comas: piden muro de contención para evitar más accidentes

Esta mañana, decenas de vecinos bloquearon un tramo de la vía Pasamayito, autopista que conecta Comas con San Juan de Lurigancho, debido a los constantes accidentes que se registran en ese sector.

El último fue el despiste de un tráiler en la denominada 'Curva del Diablo', que estuvo a punto de provocar una tragedia; por eso los vecinos de Comas bloquearon la vía con mototaxis exigiendo más seguridad.

CONSTANTES ACCIDENTES

Piden un muro de contención en la berma central de la vía Pasamayito, ante el temor de que un vehículo sin control termine impactando contra las casas o incluso peatones, como escolares y familias.

Asimismo, cuestionaron la indiferencia de las autoridades ante los constantes accidentes. La vía fue despejada después de dos horas por un contingente policial, que retiró a los vecinos de la autopista.