¡Refuerzan la seguridad! Mininter entrena a serenos para enfrentar el delito

Con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana ante la ola de criminalidad que atraviesa el país, el Ministerio del Interior (Mininter) culminó con éxito el programa de capacitación “Serenazgo Rumbo al Cambio 2.0”.

Esta iniciativa tiene como finalidad fortalecer la preparación de los agentes de serenazgo de diez distritos de Lima mediante una moderna metodología híbrida de aprendizaje, buscando así mejorar la respuesta y la protección de la ciudadanía frente a hechos delictivos.

La capacitación estuvo dirigida a efectivos de serenazgo de las municipalidades de San Miguel, Pueblo Libre, Lince, Breña, San Isidro, Cercado de Lima, Rímac, La Victoria, Jesús María y Magdalena del Mar.

LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

Como uno de los principales objetivos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad 2026-2028, este programa de capacitación se desarrolló en tres fases distintas, combinando el uso de plataformas digitales con exigentes jornadas de entrenamiento en campo.

La primera etapa consistió en una capacitación virtual, donde los participantes actualizaron sus conocimientos sobre las normas vigentes relacionadas con sus funciones. Posteriormente, se llevó a cabo una segunda fase enfocada en el entrenamiento táctico y físico, bajo la supervisión de instructores de la Policía Nacional del Perú.

SERENOS QUEDARON LISTOS

Por otro lado, se implementó una tercera fase denominada “Emergencia prehospitalaria”, la cual se desarrolló mediante estaciones de simulación en las que los agentes fueron capacitados en funciones de primeros auxilios. De esta manera, se busca garantizar una adecuada atención y estabilización de víctimas en situaciones de emergencia hasta la llegada de una unidad médica.