Ministerio de Salud del Perú inauguró el primer vacunatorio municipal contra el sarampión en Magdalena del Mar

Tras una coordinación conjunta entre la Municipalidad de Magdalena del Mar y el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, se inauguró el primer vacunatorio distrital en Magdalena del Mar.

Esta medida fue adoptada con el objetivo de intensificar las jornadas de vacunación contra el Sarampión en niños menores de 10 años y así frenar su propagación en medio de la alerta sanitaria que atraviesa el país.

VENTAJAS DEL VACUNATORIO

Según lo señalado por el director de la Diris de Lima Centro, el doctor Hernán Navarra Caycho, la implementación de este vacunatorio permitirá fortalecer las intervenciones de inmunización y contribuirá a prevenir la propagación en la población infantil. “En esta jurisdicción existen más de 6000 dosis pendientes contra el sarampión y es por ello que se establece este vacunatorio donde los niños recibirán sus vacunas de manera gratuita”, indicó.

Asimismo, pidió a los padres de familia a respaldar esta medida impulsada por el Minsa, llevando a sus hijos al vacunatorio para que reciban sus respectivas dosis y de esa manera puedan estar protegidos contra el Sarampión.

HORARIOS DE ATENCIÓN

Por otro lado, el vacunatorio se encuentra ubicado en la Clínica Municipal Corazón de María y atenderá de lunes a viernes en el horario de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.