Trágico accidente en la Panamericana Sur deja una cuarta víctima

Tras sufrir un grave accidente a bordo de un vehículo en la Panamericana Sur, que la mantuvo durante 15 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Elizabeth Suárez, de 21 años, lamentablemente perdió la vida.

La joven se convirtió en la cuarta víctima mortal de este accidente automovilístico ocurrido en la Panamericana Sur, luego de haber salido junto a unas amigas a una discoteca sin imaginar que el regreso terminaría en una tragedia.

Según las investigaciones, el conductor del vehículo impactó contra un tráiler, provocando que la carrocería quedara prácticamente destruida y ocasionando que dos de las ocupantes fallecieran en el lugar del accidente.

RECLAMAN JUSTICIA

Ante esta terrible situación, los familiares de la víctima exigieron justicia y solicitaron que se apliquen todas las sanciones correspondientes contra el conductor del vehículo, quien presuntamente habría manejado en estado de ebriedad. “Todos sabemos acá que manejar en estado de ebriedad es un delito, entonces no lo pueden dejar impune a esa persona con cuatro familias que están sufriendo por la pérdida de sus hijas”, indicó un familiar de Elizabeth.

Por otro lado, el SOAT del vehículo siniestrado no logró cubrir la totalidad de los gastos generados por el accidente, dejando a los familiares de las víctimas con una deuda de 60 mil soles. “La clínica nos ha hecho firmar un documento para poder pagar 91 mil soles, lo cual nos han indicado que el SOAT ya no cubre; el SOAT nos manifestó que cubrió hasta 27 mil soles”, agregó.