Especialista advierte que aún hay un 10 % del electorado por definir su voto

El debate final entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se llevará a cabo este domingo 31 de mayo a las 9:00 p.m., donde ambos candidatos tendrán una última oportunidad para convencer al electorado mediante la presentación de sus propuestas de gobierno.

En ese sentido, César Campos advirtió que aún existe una importante bolsa electoral en disputa cercana al 10 %, sector del electorado que podría terminar siendo decisivo en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

ELECTORES DECIDIDOS

Asimismo, Campos indicó que para esta segunda vuelta la gran parte de electores llegan decididos a quién brindarle su voto. “La gente a una semana de las elecciones, la mayoría por lo menos, el 80% de votantes han definido ya su voto, su inclinación”, indicó.

Además, señaló que el sector de los votantes indecisos será el principal objetivo de ambos candidatos durante este debate presidencial. “Lo que falta captar son los indecisos, que según las encuestas se trata de un volumen no mayor al 10%”, agregó.

POSIBLE OBSTÁCULO EN EL DEBATE

Por otro lado, Campos hizo hincapié en uno de los inconvenientes que se ha estado presentado en los últimos debates, que es el tiempo que el candidato tiene para expresar sus ideas. “Los tiempos en los debates electorales son crueles de verdad, porque en realidad no permite un desarrollo sostenido en cada uno de los temas, donde al final solo vana quedar ideas muy globales y muy gruesas”, finalizó.