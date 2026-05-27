PJ dicta nueve meses de prisión preventiva contra Nadeska Widausky

La modelo e influencer peruana es investigada por autoridades belgas por presuntos delitos de proxenetismo, trata de personas y explotación sexual.

El Poder Judicial ordenó este miércoles nueve meses de detención preventiva con fines de extradición contra la modelo e influencer peruana Nadeska Widausky, quien es requerida por las autoridades judiciales de Bélgica. La investigada fue detenida el pasado 26 de mayo tras una alerta internacional activada por Interpol.

Según la acusación presentada por las autoridades belgas, Widausky sería presuntamente pieza clave de una red de proxenetismo que trasladaba mujeres desde la Amazonía peruana hacia Bélgica para ser explotadas sexualmente. Además, enfrenta investigaciones por presuntos delitos de trata de personas y robo con violencia.

La captura de la influencer se realizó en el distrito limeño de Jesús María, donde agentes policiales ejecutaron la orden internacional de detención. Tras su intervención, la investigada fue puesta a disposición de las autoridades judiciales mientras se desarrolla el proceso de extradición solicitado por Bélgica.

AVANZAN COORDINACIONES JUDICIALES

Con esta medida, Nadeska Widausky permanecerá bajo custodia durante los próximos nueve meses mientras avanzan las coordinaciones judiciales entre ambos países. Las autoridades peruanas y belgas continuarán con las investigaciones para determinar el grado de participación de la modelo en la presunta organización criminal.