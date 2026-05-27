Capturan a dos ladrones de celulares en SJL: asaltaban transeúntes a mano armada

Fueron intervenidos cuando corrían hacía el jirón Arrayanes, donde esperaba a su presunto cómplice, Gianfranco P., quien al notar la presencia policial comenzó a disparar a los agentes.

En un rápido operativo, la Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes de una banda, ‘Los Malditos de Caja de Agua’, dedicados al robo de celulares a mano armada en San Juan de Lurigancho (SJL).

La detención se registró luego de que los sujetos arrebataran el celular a un joven en el cruce de las avenidas Lima y Las Flores. Fueron identificados como Martín A., de 27 años, y Eduardo A., de 26 años.

BALACERA

Fueron intervenidos cuando corrían hacia el jirón Arrayanes, donde los esperaba su cómplice, Gianfranco P., de 22 años, en una moto, quien al notar la presencia policial comenzó a disparar a los agentes.

Los efectivos respondieron al ataque, logrando reducirlo al herirlo en la pierna; fue llevado a un nosocomio cercano. Les incautaron una pistola, una motocicleta, tres celulares y más de 100 bolsitas con marihuana.