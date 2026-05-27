Nuevo paro amenaza el transporte público por alza del combustible

Los distintos gremios de transporte se unieron para anunciar una paralización programada para el próximo 2 de junio debido al incremento en los precios de los combustibles, situación que según señalaron viene afectando directamente al sector.

Asimismo, los representantes del transporte presentaron una denuncia contra el Poder Ejecutivo, argumentando que no se cumplió con el decreto que contemplaba un subsidio de 4 soles por galón de diésel durante un periodo de dos meses.

TRANSPORTE PERJUDICADO

Martín Ojeda, representante del transporte interprovincial, indicó que existe una gran cantidad de buses afectados por esta situación. “Estamos hablando de más de 100 mil camiones de carga, 22 mil de buses y combis de Lima y Callao, 50 mil buses en provincia y 12 mil interprovinciales; ese es el factor que nos corresponde indicar”, indicó.

Ante esta situación, el representante del transporte de carga Geovani Diez agregó que existe un sobrecosto significativo para la gran mayoría de unidades. “Casi el 90% de ellas (empresas de transporte) utiliza el diésel, lo que significa para nosotros un sobrecosto en este momento del 70%, lo que pone en riesgo a las empresas, ya que todo el costo operativo se traduce en combustible”, agregó.

NO CUMPLIERON SU PROMESA

Por otro lado, diferentes entidades públicas habrían prometido la ejecución de este decreto, incluso garantizando mediante actas y firmas el cumplimiento de los acuerdos establecidos. “Acá hay firmas de los diferentes funcionarios que han hecho toda una evaluación y si ellos, después de haber trabajado esto, no van a cumplir con lo que nos ofrecieron, la responsabilidad es del ejecutivo”, manifestaron.