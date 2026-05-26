Ancón: capturan sujeto que extorsionaba a empresa de mototaxis y distintas obras de construcción

En un amplio operativo, la Policía Nacional detuvo a Josué G. D., de 19 años, alias de 'Chato Calet', presunto cabecilla de la banda criminal 'Los sanguinarios de Ancón', dedicada a la extorsión de diversos negocios.

La captura se produjo cerca de la avenida César Vallejo, altura de la calle 53, en una zona comercial en Ancón. Tenía en su poder un revólver, municiones, material para explosivos, paquetes de PBC, además de un celular.

MENSAJES EXTORSIVOS

Al respecto, el general Jorge Castillo, jefe de la Región Policial Lima, dijo a RPP que "en el celular... se le encontraron mensajes extorsivos dirigidos a una empresa de transporte y a una obra pública", donde les exigía dinero.

La autoridad policial dijo también que las múltiples evidencias recogidas, sobre todo por los mensajes encontrados en su celular, permiten "corroborar que este joven es uno de los mayores extorsionadores de Ancón".