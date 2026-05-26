¡Alerta climática! El fenómeno de El Niño modifica temperaturas y lluvias

El cambio climático durante los últimos días de mayo ha presentado diversas variaciones en Lima Metropolitana, con jornadas nubladas, sensación de bochorno e incluso lloviznas en algunos distritos, todo ello en un contexto asociado al fenómeno del Niño Costero.

Estas variaciones climáticas han generado sorpresa y malestar entre la ciudadanía, debido a la incertidumbre sobre cómo afrontar las condiciones del tiempo. Aunque las mañanas suelen iniciar con cielo cubierto, con el transcurso de las horas las temperaturas aumentan considerablemente, generando un ambiente cálido e inusual para la temporada.

Asimismo, el Senamhi señaló que actualmente se vive un otoño con temperaturas que superan los 20 °C debido al Niño Costero, una situación distinta a los habituales 17 °C que normalmente se registran durante esta época del año.

VARIACIONES EN EL CLIMA

Ante este cambio, muchos ciudadanos han manifestado su malestar y preocupación, indicando que la única solución es cuidarse. “Uno ya no sabe ni cómo vestirse, pues si se arropa bien, ya está con calor; si te desabrigas, ya te enfermas, así que hay que ser precavidos nomás y cuidarse, lo único”, manifestó una ciudadana.

Ante ello, la especialista de Senamhi, Janet Huamán, indicó que estos cambios se han producido por la nubosidad, causando lloviznas y frío en algunos distritos. “Estos vientos, al intensificarse, hacen que las temperaturas tiendan a disminuir y, sobre todo, iban a apoyar un poco el tema de la nubosidad y, sobre todo, también iba a causar humedad y, por ende, se iban a presentar estos eventos de llovizna”, indicó.

¿SEGUIRÁ ESTA SITUACIÓN?

Por otro lado, agregó que estos eventos se seguirán presentando en los próximos días. “Esperamos todavía que para Lima Metropolitana, hasta los próximos días, aún haya esta persistencia de cobertura nubosa en las primeras horas de la mañana”, expresó.