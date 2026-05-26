Roberto Sánchez participó en jornada de actividades en Pachacámac

El candidato a la presidencia de la República, Roberto Sánchez, se presentó en una loza deportiva de Manchay, donde realizó un mitin político con más de tres horas de retraso respecto al horario previsto.

Alrededor de las 9:12 p.m. del lunes, el candidato llegó al recinto deportivo “Upis Los Claveles” para cumplir con las actividades programadas como parte de su campaña electoral, a pocos días de disputar la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 frente a Keiko Fujimori.

Asimismo, esta no fue la única actividad que desarrolló durante la jornada, ya que horas antes sostuvo una reunión con campesinos y ronderos, donde también brindó declaraciones públicas mostrando un cambio en el tono y narrativa de su discurso político.

DECLARACIONES DE SÁNCHEZ

Uno de los temas abordados fue su postura respecto a la permanencia del presidente del BCR, Julio Velarde. El candidato modificó su discurso inicial y señaló que podría existir un consenso para que Velarde continúe en el cargo. “Hay una política de Estado, estabilidad macroeconómica que nosotros la defendemos; si la sucesión o la alternancia o la continuidad del señor Julio Velarde es una condición o una necesidad para que eso se mantenga, nosotros somos capaces de consensuar y seguir ese camino”, expresó.

Por otro lado, justificó su tardanza al evento realizado en Manchay debido a una reunión previa que sostuvo con el exmandatario Pedro Castillo. Asimismo, el candidato señaló que ni el exjefe de Estado ni su partido político tendrían intenciones de integrarse a un eventual gobierno suyo en caso de que resulte elegido presidente de la República.