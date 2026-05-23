¡Alerta por calor! Indeci pide protegerse del intenso sol

Las altas temperaturas continuarán afectando diversas regiones del Perú. El Indeci exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada y protegerse de la exposición prolongada al sol.

Ante el incremento de las temperaturas diurnas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó adoptar medidas de prevención y preparación frente al Aviso Meteorológico 201 emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Según lo informado, el aumento de temperaturas se registrará desde el domingo 24 hasta el 26 de mayo en diversas zonas de la sierra peruana, donde se prevén temperaturas máximas de hasta 36 °C.

ALTAS TEMPERATURAS

Según el pronóstico del Senamhi, se prevén temperaturas elevadas en distintas zonas del país. En la costa norte se registrarían valores entre 28 °C y 36 °C, mientras que en la costa centro las temperaturas oscilarían entre 25 °C y 31 °C. Por su parte, en la costa sur se esperan registros entre 24 °C y 31 °C.

Asimismo, en la sierra norte y centro se pronostican temperaturas entre 20 °C y 31 °C, mientras que en la sierra sur se registrarían valores de entre 18 °C y 30 °C. De acuerdo con lo señalado por Instituto Nacional de Defensa Civil, las zonas altoandinas de las regiones Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes también presentarán un incremento de temperatura durante los próximos días.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Por otro lado, el Indeci sugirió adoptar medidas de protección ante el incremento de temperaturas, recomendando a la población aplicarse bloqueador solar si estará expuesta a la radiación ultravioleta.

Asimismo, aconsejó utilizar sombreros de ala ancha, gafas con protección UV y mantenerse constantemente hidratados para evitar complicaciones a la salud producto de las altas temperaturas.