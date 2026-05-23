Villa El Salvador : Trabajador de restaurante evitó una tragedia y fue reconocido como héroe

Un lamentable suceso ocurrió en un restaurante del distrito de Villa El Salvador, donde un grupo de amigos que cenaba en el interior del local fue sorprendido por delincuentes armados.
Los comensales, al verse frente a este violento acto, no tuvieron otra opción que intentar resguardarse y proteger sus pertenencias, aunque varios de ellos no lograron ponerse completamente a salvo.
Asimismo, uno de los trabajadores del establecimiento intentó impedir el robo enfrentándose a los delincuentes con una de las mesas del local. Sin embargo, su reacción no logró frenar el ataque y terminó siendo agredido por los sujetos.
COCINERO DENOMINADO COMO “HÉROE”
En su primer día de trabajo, uno de los cocineros del local intentó ahuyentar a los delincuentes enfrentándolos con una mesa que utilizó como escudo para tratar de protegerse. “Yo quise acorralarlo, no pensé que iban a disparar; cuando vi que dispararon, ya pues, ha pasado por en medio de mi brazo (la bala)”, indicó el cocinero.
A pesar de lo ocurrido, el cocinero aseguró seguir con sus funciones laborales, pero indicó que no volvería a actuar de la misma forma. “Claro, el miedo está de por medio por la familia, pero qué se puede hacer, pensando en mi familia, ya no, dejaría que hagan lo que ellos quieran, porque al final la vida vale más”, agregó.