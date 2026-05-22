Capturan en el Callao a sujeto acusado de abastecer armas a bandas criminales

La División de Investigación de Robos de la Policía Nacional del Perú realizó dos operativos con el objetivo de frenar los actos de criminalidad, especialmente los ataques contra conductores y vehículos en el Callao.

Uno de estos operativos fue ejecutado para neutralizar una de las principales fuentes de abastecimiento de grupos criminales que accedían de manera ilegal a armas de fuego para cometer diversos actos delictivos.

Asimismo, los últimos hechos registrados, como el asesinato de un conductor y el atentado contra una combi que cubría la ruta Lima–Callao, habrían orientado las investigaciones hacia un sujeto conocido con el alias de “La Roca”, quien sería señalado como el principal proveedor de armamento para estas organizaciones criminales.

CAPTURAN A RESPONSABLE DE PROVEER ARMAS

Según el coronel de la Policía Roger Cano, tras la intervención a alias “la roca”, se le encontraron armas de fuego que contaban con denuncias por robo. “Al ser intervenido se le encontraron dos armas de fuego, dos pistolas calibre 3.80 y armas de fuego muy letales”, indicó.

Por otro lado, el coronel informó que, tras las investigaciones realizadas, se logró identificar el precio con el que estas armas eran comercializadas ilegalmente: “Las vendía a 2500 soles cada una aproximadamente”, agregó.