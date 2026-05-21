Adolescente de 14 años fue asesinado a balazos en un asentamiento humano del Callao

Según se conoció, un menor de 14 años fue asesinado anoche de tres balazos en un estrecho callejón del asentamiento humano Daniel Alcides Carrión, en el Callao.

El muchacho caminaba despreocupadamente por una zona poco iluminada, cuando de pronto fue interceptado por un hombre que, sin mediar palabra, le disparó.

AJUSTE DE CUENTAS

Inmediatamente, el adolescente fue llevado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos solo pudieron certificar su deceso. Sus heridas eran mortales.

La Policía Nacional investiga para determinar las causas del homicidio; no se descarta que podría tratarse de un ajuste de cuentas, debido a la modalidad de ataque.