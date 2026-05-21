Segunda Vuelta Electoral: ONPE informa que reubicará centros de votación en Lima por seguridad

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, señaló que algunos centros de votación en la ciudad de Lima serán reubicados para la segunda vuelta electoral a realizarse el 7 de junio.

“Hemos visto la reubicación de algunos locales de votación de Lima, Jesús María y Miraflores que están en espacios abiertos y no tienen seguridad perimetral”, señaló. Acotó que la medida fue recomendada por la Policía Nacional.

MATERIAL ELECTORAL

Dijo también que los nuevos locales serán colegios o espacios cerrados que permitan un mejor control y resguardo del material electoral, y que en los próximos días se comunicará cuáles serán los nuevos centros de votación.

Finalmente, Pachas Serrano destacó que los funcionarios de la ONPE vienen coordinando permanentemente con la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas (FFAA) para reforzar la seguridad durante el próximo proceso electoral.