Minsa alerta sobre incremento de sobrepeso infantil en menores de cinco años

Los casos de sobrepeso infantil continúan en aumento y especialistas advierten graves riesgos para la salud física y emocional de los menores.

El Ministerio de Salud (Minsa), en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, realizó un estudio en el que se reportó que durante el 2025 un total de 149 622 niños y niñas fueron detectados con sobrepeso.

Asimismo, este análisis, elaborado mediante el Sistema de Información del Estado Nutricional, comprende a menores de cinco años que fueron evaluados y diagnosticados con exceso de peso por especialistas del Minsa.

SOBREPESO INFANTIL

El incremento del sobrepeso y la obesidad infantil ha ido en aumento con el paso de los años. Según los reportes del Minsa, durante el 2024 el porcentaje de menores de cinco años diagnosticados con exceso de peso fue de 8.2 % (147 573 casos), mientras que en el 2025 la cifra ascendió a 8.6 % (149 622 casos).

Ante esta situación, especialistas del Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (Cenan) advirtieron que el exceso de peso en menores puede traer graves consecuencias para la salud, como mayor riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas, además de problemas de autoestima y afectación emocional.

PRÁCTICAS SALUDABLES

Por otro lado, el Minsa resaltó la importancia de fortalecer los hábitos saludables desde las primeras etapas de vida. Asimismo, recomendó mantener una adecuada actividad física, recibir orientación nutricional y evitar el consumo frecuente de alimentos procesados.