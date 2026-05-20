Bus del corredor morado se incendia en SJL: pasajeros dejaron unidad en medio de empujones

El suceso se registró anoche en el cruce de las avenidas Fernando Wiesse y Ampliación Este en San Juan de Lurigancho (SJL). Un bus del corredor morado se incendió por causas desconocidas.

Inmediatamente, los pasajeros abandonaron la unidad en medio de empujones; no se registraron heridos, solo una gran congestión vehicular que se prolongó por más de una hora.

CAMBIO DE RECORRIDO

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro que consumió toda la unidad. Un testigo señaló que el ómnibus, al parecer, habría tenido un desperfecto y eso originó el fuego.

Debido a esta situación, los servicios del Corredor Morado cambiaron temporalmente su recorrido por la avenida Central, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).