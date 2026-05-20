¡Alerta sanitaria! Refuerzan vacunación ante avance del sarampión

Mientras continúan en aumento los casos de sarampión en el país, cientos de padres de familia han denunciado la falta de campañas de vacunación y concientización por parte del Ministerio de Salud para frenar el avance de este brote.

Asimismo, también existe desinformación respecto al proceso de aplicación de las vacunas, ya que muchos padres aseguran que sus hijos ya cuentan con dosis previas, pero solicitan refuerzos, principalmente para menores de edad.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias señalaron que reforzarán las campañas de vacunación en las próximas semanas. Indicando que existe una certificación internacional en las vacunas aplicadas con el fin de expandirse y que se pueda contener el brote y proteger a miles de personas afectadas.

FALTA DE VACUNACIÓN

Tras ello, cientos de padres de familia desconocen el proceso de vacunación y se quejan de la poca disposición del Minsa. “No sé si esa vacuna se va a brindar a los adultos, porque, por ejemplo, mi niña ya tiene de bebito, pero no sé si la tengo que vacunar de nuevo, no tengo información”, indicó madre de familia.

Asimismo, frente a los cuestionamientos sobre por qué el Estado no reforzó oportunamente las brigadas de salud, el exministro de Salud Óscar Ugarte señaló que el abastecimiento de vacunas e insumos no debería representar un problema. “Tenemos vacunas y queremos más; se va a ampliar a través del fondo rotatorio; lo que se necesita es la gestión para que esas vacunas lleguen a los niños”, indicó.

MINSA SE PRONUNCIA

Por otro lado, el Minsa recalcó el compromiso con la salud, resaltando las campañas realizadas en el sur del país y certificando la efectividad de las vacunas. “Nosotros vacunamos con las vacunas que se vacunan en todo el mundo y que vienen de una organización que es Panamericana de la Salud y son vacunas seguras”, indicó vocero del Minsa.