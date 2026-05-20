Yehude Simon se muestra abierto a conversar con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

En el local partidario de Juntos por el Perú, ubicado en el Centro de Lima, se ha registrado un constante ingreso de simpatizantes y dirigentes políticos de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

A pocas semanas de realizarse la contienda electoral, también se viene especulando sobre posibles conversaciones y acercamientos con distintas figuras políticas, entre ellas Yehude Simon, quien en el pasado mantuvo vínculos políticos con el candidato Roberto Sánchez.

SIMON SE ACERCA A PARTIDOS POLÍTICOS

Asimismo, el expresidente del Consejo de Ministros indicó haber recibido un acercamiento por parte de Juntos por el Perú y señaló que espera que dichas conversaciones permitan llegar a un buen diálogo. “Si he tenido alguna invitación, en el momento que lo hago, que de seguro muy pronto o en las próximas horas, sabe Dios, será para cumplir mi compromiso, no de buscar algún cargo, porque no me interesa, sino para ver cómo puedo ayudar”, indicó.

Además, Yehude Simon tampoco descartó haber tenido acercamientos con Fuerza Popular y otros líderes políticos. “Las dos partes me han hablado, pero tiene que hacerse realidad”, manifestó.