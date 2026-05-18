Accede al Museo de la Identificación gratis: qué expone y cómo visitarlo

En el contexto del Día Internacional de los Museos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) destaca el compromiso del Museo de la Identificación de educar y difundir la historia de la identidad en el Perú. Este espacio gratuito, abierto al público desde el 1 de junio de 2006, para niños, jóvenes y adultos, tanto peruanos como extranjeros, muestra los inicios y la evolución del derecho a la identidad, los elementos de seguridad del Documento Nacional de Identidad (DNI), además las joyas documentales y archivos históricos, entre ellos los primeros libros de registros civiles, antiguas cédulas y libretas electorales.

Asimismo, el Museo de la Identificación de Reniec, ubicado en el Centro de Lima, presenta información sobre la evolución del DNI, además de las primeras mujeres que obtuvieron dicho documento y se inscribieron en el registro electoral para ejercer su derecho al voto. También exhibe registros de personajes públicos, expresidentes y héroes nacionales, entre otros documentos históricos. De esta manera, busca educar y concienciar a la población sobre la importancia de la identificación y el derecho a la identidad.

Museo de la Identificación: el registro de almas y el origen de la identificación

Entre los temas que desarrolla el museo destaca el origen de la identificación y la forma en que los ciudadanos eran registrados durante la época virreinal. Explica que, en ese periodo, los curas registraban los nacimientos, matrimonios y defunciones de la población, en libros parroquiales. Asimismo, informa que a los ciudadanos se les conocía como “almas” y que esta labor de los curas recibía el nombre de “registro de almas”. Este sistema fue uno de los primeros antecedentes de los actuales registros civiles y de identidad en el país.

Asimismo, el museo explica que el documento de identidad no nació como un documento para identificar a las personas, sino para votar, y que con el tiempo se convirtió en una herramienta fundamental para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. En esa línea, precisa que, con la creación de Reniec hace 31 años, se integró el registro electoral de las libretas electorales y luego se dio paso al registro de identificación.

Para esta exposición, el Museo de la Identificación cuenta con cinco salas: Selva Peruana, Caverna, Etnográfica Histórica I e Histórica II. En estos espacios presenta la evolución de la identificación desde las primeras sociedades humanas hasta las actuales tecnologías de validación de identidad como el DNI electrónico, la biometría facial y la plataforma ID Perú. Además, brinda información sobre el Registro Civil Bilingüe, un servicio que permite obtener actas en lengua materna y en castellano.

Museo de la Identificación gratis: cómo visitarlo

El Museo de la Identificación de Reniec está ubicado en la Torre II, piso 2 del Centro Cívico, en la avenida Bolivia 109, Cercado de Lima. El ingreso es gratuito para todos los visitantes.

La atención es de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Para visitar este espacio cultural, es necesario reservar una cita previa a través del número oficial de WhatsApp 974 629 941 o por el correo electrónico museo@reniec.gob.pe.

Museo de Reniec llega a más ciudadanos

Además de las visitas guiadas que ofrece de forma presencial a estudiantes de instituciones educativas y al público en general, el personal del museo participa en ferias culturales, campañas informativas y actividades educativas. Desde 2011, el Museo de la Identificación Itinerante lleva esta experiencia a colegios y organizaciones vecinales. Con dicha iniciativa, busca acercar la historia de la identificación a comunidades que enfrentan dificultades económicas, geográficas o de movilidad para visitar la sede principal.

Asimismo, representantes del museo participan en ferias, festivales y campañas descentralizadas, así como en iniciativas como Verano Inclusivo. A través de estas actividades, promueve la importancia de mantener vigente el DNI y fomenta el uso del DNI electrónico entre adultos mayores, personas con discapacidad, niños y adolescentes.

De esta manera, con exposiciones y actividades educativas, el Museo de la Identificación de Reniec permite que más ciudadanos conozcan la evolución de la identificación en el Perú y el mundo, además de la importancia del DNI en la vida de las personas.