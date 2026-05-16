Papa León XIV sobre segunda vuelta electoral: La persona que resulte elegida que gobierne para todos

El papa León XIV se reunió con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien viajó a la Ciudad del Vaticano para participar, entre otras actividades, en un foro internacional sobre legislación frente al cambio climático.

Durante el encuentro, la funcionaria detalló al pontífice la labor que desarrollan las juezas y jueces, así como las permanentes campañas que realizan, por ejemplo, en favor de las personas en condición de vulnerabilidad.

SALUDO DEL PAPA

Por otro lado, Robert Prevost, a través de la funcionaria Tello Gilardi, envió un saludo muy afectuoso a todas las peruanas y peruanos, destacando que siempre nos tiene presente en sus oraciones y bendiciones cotidianas.

Asimismo, ante la proximidad de la segunda vuelta electoral, el religioso expresó sus mejores deseos para el país y que la persona que resulte elegida gobierne para todos, especialmente para las personas más vulnerables.