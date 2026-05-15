Por quinta vez asaltan comedor popular en Huaycán: se llevaron víveres y balones de gas

Nuevamente, el comedor popular “Virgen de Otuzco” de Huaycán, en el distrito de Ate, fue asaltado; se llevaron víveres que compraron para la semana y balones de gas. Esto hizo que las madres de familia cocinaran a leña.

Una de las dirigentes, Sonia Camacho, señaló que es la quinta vez en este año que su local, situado en la unidad comunal de vivienda número 16, es saqueado. El asalto se registró la madrugada del último martes.

ADULTOS MAYORES

Tras el robo de los balones de gas, las socias tienen que cocinar a leña para seguir brindando los almuerzos a los más de 100 beneficiarios, entre ellos adultos mayores, quienes reciben sus raciones gratuitamente.

Pese a que el local cuenta con cámaras de seguridad, los robos lamentablemente no han cesado, por lo que piden que se refuerce el patrullaje de la Policía Nacional y Seguridad Ciudadana por la zona, informa RPP.