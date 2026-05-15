¡Atención familias! Subsidio de S/500 mensuales podría beneficiarte

Las personas empadronadas en zonas declaradas en emergencia podrán acceder al beneficio siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Estado.

El Estado peruano viene activando medidas de apoyo como el Bono BAE ante las emergencias ocasionadas por fenómenos naturales como lluvias intensas, huaicos y terremotos.

Este subsidio económico es administrado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y se entrega en distintas regiones declaradas en estado de emergencia con el objetivo de apoyar a las familias afectadas.

AYUDA MENSUAL

Este beneficio consiste en una ayuda económica mensual de 500 soles destinada a las familias cuyas viviendas fueron declaradas colapsadas o inhabitables a causa de un fenómeno natural.

El monto es otorgado para el alquiler temporal de un inmueble ubicado en una zona segura, permitiendo que las familias afectadas puedan mantenerse a buen recaudo mientras se gestiona una solución habitacional o reubicación definitiva.

REQUISITOS PARA ACCEDER A SUBSIDIO

Para poder acceder a este beneficio es necesario haber sido empadronado previamente por la municipalidad distrital correspondiente dentro de la zona afectada. Además, el solicitante debe ser propietario de la vivienda dañada, ya que el subsidio no está dirigido a inquilinos.

Otro de los requisitos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es que ningún integrante del grupo familiar posea otra vivienda en la misma región.