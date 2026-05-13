Fuerza Aérea fortalece su flota con nuevo avión Spartan

La aeronave de última generación permitirá ampliar las operaciones humanitarias, logísticas y de seguridad en las zonas más alejadas del país.

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) anunció la incorporación de una nueva aeronave C-27J Spartan Next Generation como parte del proceso de modernización de su flota militar. Se trata de la quinta unidad de este tipo que operará la institución y que tendrá como objetivo fortalecer la respuesta ante desastres naturales, emergencias médicas y operaciones de seguridad en distintas regiones del país.

Desde su incorporación inicial en 2015, los aviones Spartan se han convertido en piezas clave para las operaciones de transporte aéreo de la FAP. Según información oficial, las cuatro aeronaves actualmente operativas han realizado más de 15 mil misiones, trasladando a más de 231 mil personas y movilizando alrededor de 8.6 millones de kilogramos de carga en todo el territorio nacional.

La nueva unidad contará con tecnología superior respecto a las anteriores, incorporando una cabina digital de última generación, sistemas inteligentes de mantenimiento y una plataforma multimisión ampliada. Además, tendrá capacidad para operar en pistas cortas, aeródromos no preparados y zonas geográficas extremas de la Amazonía, la sierra y áreas fronterizas donde otras aeronaves presentan limitaciones.

FUNDAMENTALES PARA EMERGENCIAS

La FAP destacó que los Spartan han sido fundamentales durante emergencias como el fenómeno El Niño, la pandemia de la COVID-19, incendios forestales y evacuaciones aeromédicas en localidades aisladas. Asimismo, recordó que estas aeronaves también participaron en misiones de apoyo internacional en Ecuador, Colombia y Chile. La llegada del nuevo avión está prevista para dentro de 18 meses tras la firma oficial del contrato.