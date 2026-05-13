Hallan armas de fuego en cajas de encomienda en Lurigancho-Chosica: fueron enviadas desde Chiclayo

La policía decomisó diez armas de fuego que estaban camufladas en unas cajas que fueron enviadas como encomienda, de Chiclayo a Lima, a través de una empresa de logística que tiene sus oficinas en el distrito de Lurigancho-Chosica.

El encargado del área llamó a las autoridades, pues las dos cajas estaban abandonadas desde el pasado 12 de diciembre. La encomienda fue despachada en la ciudad norteña por un sujeto identificado como Segundo Zapata Huertas.

DENUNCIAS VIGENTES

El cargamento debía ser retirado por Carmen Cáceres, con domicilio en el distrito de Chorrillos. Las armas estaban ocultas entre varias prendas de vestir femeninas, tres celulares y piedras para presuntamente alterar el peso.

Tras la verificación en el Sistema Informático de Denuncias Policiales, se constató que ninguna de las armas registra denuncias vigentes por robo o pérdida. El Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer el caso, informa RPP.