Estudiantes protestan en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Una acalorada protesta se registró en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde estudiantes manifestaron su rechazo frente al presunto intento de reelección de la actual rectora, Jeri Ramón.

La controversia surge debido a que existe una normativa aprobada por el Congreso de la República que prohíbe la reelección de rectores y vicerrectores en las universidades del país, situación que, según los alumnos, se estaría intentando vulnerar en la denominada “Decana de América”.

Ante ello, los estudiantes iniciaron una protesta desde horas de la tarde al interior de la casa de estudios, la cual se prolongó hasta la noche. Durante la manifestación colocaron banderolas en el frontis de la universidad y bloquearon parcialmente los accesos y salidas de los estudiantes.

RESGUARDO POLICIAL

Ante estos acontecimientos, la Policía Nacional del Perú se trasladó hasta la puerta 2 de la UNMSM, único acceso que se ha mantenido operativo durante las protestas, con el objetivo de brindar resguardo a los estudiantes y transeúntes.

Por otro lado, los estudiantes señalaron que su principal finalidad es lograr un diálogo con la rectora Jeri Ramón y evitar que el Congreso de la República del Perú apruebe el proyecto de ley.