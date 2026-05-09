Elecciones 2026: Militares en retiro piden al JNE asegurar el respeto auténtico de la voluntad popular

Mediante un pronunciamiento público, militares en retiro expresaron su inquietud por el actual proceso electoral y criticaron la labor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); señalan que aún no se han aclarado las presuntas irregularidades registradas durante los comicios del pasado 12 de abril.

Indican que existen cuestionamientos sobre presuntas irregularidades administrativas, logísticas y procedimentales durante la jornada electoral y el conteo de votos. Asimismo, denuncian que esta situación ha generado polarización política y dudas sobre la legitimidad de los resultados electorales.

“No se debe concluir el proceso electoral solo por cumplir un cronograma, sin antes esclarecer de manera objetiva y verificable la magnitud de las irregularidades denunciadas”, se lee en el extenso pronunciamiento de los altos mandos de las Fuerzas Armadas en situación de retiro.

CONFLICTIVIDAD POLÍTICA

Además, manifiestan que la labor del JNE genera ciertas dudas sobre el cumplimiento de su mandato constitucional y demandaron la evaluación de “medidas extraordinarias” previstas en el ordenamiento constitucional para garantizar la estabilidad democrática y el respeto a la voluntad popular.

"Demandamos que el JNE evalúe medidas (…) para garantizar la estabilidad democrática y asegurar el respeto auténtico de la voluntad popular, evitando escenarios de conflictividad política y social, que afecten la gobernabilidad, seguridad y la estabilidad económica del país", agregan.