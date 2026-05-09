Recuperan vehículo presuntamente vinculado al robo de 71 mil soles

Después de un arduo proceso de investigación, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar al propietario del vehículo que estaría implicado en el robo de 71 mil soles al dueño de una empresa de transportes.

El hecho ocurrió en marzo, en el límite entre Callao y San Martín de Porres, cuando los delincuentes intentaron apoderarse del dinero. Durante el asalto, una persona perdió la vida tras los múltiples disparos realizados contra la unidad.

Gracias a los registros de las cámaras de seguridad, que permitieron seguir el recorrido del vehículo utilizado por los delincuentes para huir después del crimen, las autoridades lograron ubicar y capturar a uno de los presuntos responsables.

CAPTURAN A DUEÑO DEL VEHÍCULO

Según informó la Policía Nacional del Perú, tras una investigación que tomó poco más de un mes, se determinó que el vehículo implicado estuvo circulando por diversas calles de Lima Norte durante aproximadamente cinco horas después del crimen, hasta llegar al mercado Santa Rosa, donde presuntamente realizaron el cambio de la placa falsa por la original.

Ante ello, la Policía capturó al propietario del vehículo, identificado como Cristopher Pineda Astete, alias “Orejas”, además de otro sujeto que sería la persona encargada de cambiar las placas del automóvil utilizado en el asalto.

SE ENCUENTRAN DETENIDOS

Por otro lado, el coronel a cargo del caso informó que ambas personas permanecen detenidas mientras continúan las investigaciones para determinar su presunta participación en el asalto y esclarecer los hechos. “Ellos se encuentran detenidos y están sometidos a una investigación preliminar de hasta 7 días”, concluyó.