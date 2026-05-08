Los Olivos: intervienen a extranjero acusado de robar camión cisterna cargado con combustible

Esta madrugada, un extranjero fue detenido tras ser acusado de robar un camión cisterna que transportaba combustible valorizado en 800 mil soles. La intervención se realizó en el distrito de Los Olivos.

La unidad había salido de un depósito ubicado en la avenida Néstor Gambetta y tenía como destino la ciudad de Cusco. La cisterna trasladaba más de 10 200 galones de gasolina premium.

Los criminales interceptaron el camión cuando circulaba por Los Olivos. Dos autos le cerraron el paso y bajaron cuatro personas armadas. Un ladrón rompió la ventana del chofer para reducirlo.

ATADO DE PIES Y MANOS

El conductor fue atado de pies y manos. El venezolano Rafael R., de 34 años, tomó el control del camión. La empresa propietaria de la unidad informó a la policía que el tráiler se desvió de su ruta.

La policía intervino la unidad en la cuadra 6 de la avenida Angélica Gamarra; los delincuentes fugaron. Sin embargo, los agentes detuvieron al hombre que manejaba el vehículo robado.