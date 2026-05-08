¡Calor extremo! Científicos alertan que 2027 podría romper todos los récords

Las altas temperaturas registradas en distintos países podrían intensificarse en los próximos años, mientras expertos alertan que el 2027 sería extremadamente caluroso.

Una noticia que genera preocupación a nivel mundial. El desarrollo del Fenómeno de El Niño podría provocar que las temperaturas globales alcancen niveles récord hacia el año 2027.

Esta situación no solo ha puesto en alerta a la comunidad científica, que continúa analizando el comportamiento climático, sino también a cientos de peruanos, especialmente debido a la prolongación de temperaturas cálidas registrada en las últimas semanas pese a la cercanía de la temporada de invierno.

UN AÑO MUY CALUROSO

Según lo dicho por la climatóloga del observatorio europeo Samantha Burgess, el 2027 superará los picos registrados en el 2024. "Es probable que 2027 supere a 2024 como el año más caluroso jamás registrado", agregó.

Asimismo, especialistas advirtieron que las temperaturas de los océanos continuarían en aumento y que este mes de mayo podría registrar niveles inusualmente altos, situación que incrementa la preocupación por los efectos del Fenómeno El Niño a nivel mundial. “Es solo cuestión de días”, concluyó.