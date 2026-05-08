¡Alerta de salud! La anemia en adolescentes podría no mostrar señales evidentes

El Minsa advirtió que la anemia en adolescentes puede desarrollarse sin síntomas evidentes, por lo que recomendó realizar controles médicos y estar atentos a señales de alerta.

Una enfermedad que puede desarrollarse de manera silenciosa y causar graves consecuencias en la salud. Así lo advirtió el Ministerio de Salud (Minsa) sobre la presencia de anemia en adolescentes y la poca aparición de síntomas evidentes en sus primeras etapas.

Especialistas del sector salud indicaron que esta condición suele reflejarse con mayor frecuencia en mujeres adolescentes, ya que los cuadros de sangrado menstrual pueden confundirse con procesos normales cuando, en realidad, podrían representar un riesgo para la salud.

Asimismo, el personal médico recomendó estar atentos a los signos de alerta y acudir oportunamente a un establecimiento de salud para acceder al descarte gratuito implementado por el Minsa.

SÍNTOMAS MÁS RECURRENTES

La situación podría generar mayor preocupación cuando se presentan sangrados menstruales que se prolongan por más de siete días, el uso de más de cuatro toallas higiénicas al día o la presencia de coágulos de gran tamaño.

Según especialistas del Minsa, estas manifestaciones podrían derivar en anemia, ya que evidencian una pérdida excesiva de sangre en las adolescentes y no deben considerarse procesos normales.