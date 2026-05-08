Más de 86 mil brevetes fueron anulados por manejar ebrios en la última década

El MTC informó que miles de conductores fueron sancionados por manejar en estado de ebriedad, una de las faltas más graves contempladas en el Reglamento Nacional de Tránsito.

Una cifra que genera alarma y preocupación en el sector transporte fue dada a conocer por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC), que a través de la Dirección de Seguridad Vial informó que entre los años 2015 y 2025 se cancelaron 86 297 licencias de conducir por la infracción M01.

Esta falta está considerada como muy grave, de acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito, y se aplica cuando una persona conduce en estado de ebriedad superando los límites permitidos por la ley.

Asimismo, otro de los motivos de sanción ocurre cuando el conductor maneja bajo los efectos de sustancias alucinógenas y se ve involucrado en un accidente de tránsito como consecuencia de esta condición.

MULTA MUY ELEVADA

A raíz de esta infracción, se impone una sanción correspondiente a la falta M01, la cual contempla una multa de S/ 5 500, equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, además de la cancelación definitiva de la licencia de conducir.

Asimismo, también se dispone el internamiento del vehículo y la retención de la licencia, siendo responsables de manera solidaria tanto el conductor como el propietario de la unidad.

CASOS A TRAVÉS DE LOS AÑOS

Las estadísticas evidencian que este tipo de infracción se ha mantenido constante en los últimos años, alcanzando sus niveles más altos en 2022 y 2023, con más de 9 mil sanciones registradas en cada periodo. En 2024 se reportaron 8587 casos, mientras que en lo que va de 2025 la cifra asciende a 6380.