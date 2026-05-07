Virus Coxsackie: sepa cómo se contagia y cómo prevenir la enfermedad de manos, pies y boca

La enfermedad de manos, pies y boca volvió a encender las alarmas sanitarias en el Perú. los contagios por el virus Coxsackie se han duplicado en 2026 respecto al año anterior, con cerca de 144 contagios, los más afectados son menores, reportados a nivel nacional.

La enfermedad de manos, pies y boca es una infección viral leve y altamente contagiosa. Su causa más común es el virus Coxsackie A16, un enterovirus no polio que pertenece a la familia Picornaviridae.

El período de incubación del virus Coxsackie oscila entre tres y seis días. Los primeros síntomas se asemejan a un cuadro gripal común, lo que puede dificultar el diagnóstico inicial.

síntomas frecuentes

- Fiebre de dos a cinco días de duración

- Dolor de garganta y malestar general

- Náuseas e irritabilidad, especialmente en bebés

- Pérdida del apetito

vías de transmisión

- Secreciones nasales y de la garganta

- Saliva

- Líquido de las ampollas

- Heces de personas infectadas

- Gotitas respiratorias expulsadas al toser o estornudar

- Superficies y objetos contaminados, como juguetes, mesas y picaportes

Aunque la mayoría de los casos evoluciona favorablemente en siete a diez días sin hospitalización, el Ministerio de Salud advierten que es necesario consultar al médico de inmediato si el afectado es muy pequeño y tiene fiebre persistente.