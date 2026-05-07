Tensión en Villa El Salvador: vecinos encuentran explosivo de uso militar en una transitada avenida

Momentos de tensión vivieron vecinos de la urbanización Pachacamac, en el distrito de Villa El Salvador (VES), tras encontrar, la tarde de ayer, un artefacto explosivo de uso militar.

Inmediatamente avisaron a la Policía Nacional sobre la granada tipo mortero, que fue hallada en el cruce de la transitada avenida separadora Industrial con la avenida José Carlos Mariátegui.

PODER DESTRUCTIVO

Expertos indicaron que el artefacto es de uso militar y que su manipulación errada puede causar una tragedia, ya que, a diferencia de una granada de mano, tiene mayor poder destructivo.

Al lugar llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que neutralizó el explosivo; se lo llevaron a su sede para identificar su código y determinar su origen, informa RPP.