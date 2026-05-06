Automóvil termina completamente quemado en Comas: cerca se encontró un encendedor

En la zona se ubica una cámara de seguridad que hubiera ayudado a conocer la verdad, pero no funciona. Hasta el momento, el dueño del auto no es ubicado.

Muy alarmados, los vecinos llamaron a la policía. Durante la madrugada, un automóvil se incendió en Comas. La unidad quedó totalmente calcinada.

Según se conoció, cerca del vehículo quemado los agentes encontraron un encendedor; no se descarta que el fuego se haya iniciado por un corto circuito.

TRÁMITES PERSONALES

En la zona se ubica una cámara de seguridad que hubiera ayudado a conocer la verdad, pero no funciona. Hasta el momento, el dueño del auto no es ubicado.

Se conoció que recientemente se mudó al barrio y que se encontraría realizando unos trámites personales. Vecinos indican que ya se le avisó lo sucedido.