Corredor Rosado unirá Lima y Callao con pasajes desde S/1.50

El corredor rosado iniciará operaciones el 15 de mayo con una tarifa promocional accesible para los usuarios.

La implementación de nuevos corredores en la capital viene impulsando una renovación en uno de los sectores más sensibles de la ciudad como lo es el sistema de transporte público.

En ese contexto, el inicio de operaciones del “corredor rosado”, previsto para este 15 de mayo, permitirá conectar el distrito de Mi Perú con el Cercado de Lima. Este proyecto es resultado de un trabajo conjunto entre la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Municipalidad Provincial del Callao.

TARIFA PROMOCIONAL

Durante esta primera etapa, el servicio contará con una tarifa promocional de S/1.50, con el objetivo de facilitar el acceso de los usuarios y reducir sus tiempos de traslado al conectar zonas clave en un solo trayecto.

Asimismo, el recorrido del denominado “corredor rosado” será fundamental para contribuir al descongestionamiento del tráfico limeño, iniciando su ruta en el distrito de Mi Perú y culminando en la Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima.

PAGO DIGITAL

El pago de esta tarifa promocional se realizará de manera digital, permitiendo a los usuarios utilizar tarjetas bancarias, tarjetas recargables y acceder a la emisión de comprobantes electrónicos.