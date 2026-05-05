Callao: jóvenes que conversaban frente a una cabina de Internet fueron atacados a balazos

Según se conoció, un grupo de jóvenes fue atacado anoche a balazos, en los exteriores de una cabina de internet de la urbanización Las Colinas, en el Callao.

Testigos revelan que los muchachos conversaban animadamente en el frontis del negocio, cuando de pronto aparecen dos hombres encapuchados y disparan.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Las víctimas salieron despavoridas en distintas direcciones; algunos ingresaron a la cabina de internet, se refugiaron debajo de los escritorios y en el baño.

Afortunadamente, el ataque armado no dejó heridos ni fallecidos; la policía analiza las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los delincuentes.