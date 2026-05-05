San Martín de Porres: asesinan a hombre para robarle su celular

Un lamentable suceso ocurrió en el distrito de San Martín de Porres, cuando, en horas de la noche, un grupo de delincuentes interceptó a un empresario del rubro textil para despojarlo de sus pertenencias.

La víctima, identificada como Jaime Sosa, fue interceptada por cinco sujetos que la venían siguiendo desde varias cuadras atrás. Al alcanzarlo, lo atacaron con extrema violencia hasta causarle la muerte, con el objetivo de robarle sus pertenencias.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Según las imágenes registradas por cámaras de seguridad, Jaime Sosa caminaba alrededor de las 2:00 a. m. del último domingo por el pasaje Velásquez, en el distrito de San Martín de Porres. En ese momento, se percató de que era seguido y adoptó una actitud defensiva, incluso quitándose la correa para intentar protegerse.

Sin embargo, los delincuentes se acercaron portando palos y piedras, con los que finalmente perpetraron el ataque. Pese a los intentos de la víctima por salvar su vida, fue interceptada y agredida brutalmente hasta causarle la muerte.

FAMILIARES DAN SUS DECLARACIONES

Asimismo, familiares indicaron que no recibió un ataque adicional y que su muerte se debió a los golpes recibidos. “No tiene apuñalamiento y ningún disparo; lo único que le han hecho es que lo han asfixiado, le han dado golpes y se ahogó con su sangre”, indicó un familiar.