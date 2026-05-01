SJM: agreden a equipo periodístico de Panamericana Televisión frente a la policía y serenos

Uno de los asistentes golpeó al camarógrafo y atacó a la reportera, quienes solo informaban sobre las distintas actividades que se realizaron por el feriado.

Esta mañana, los asistentes a una fiesta por el Día del Trabajador protagonizaron violentas acciones a la salida del local “La cancha del churre”, ubicado en la avenida Pedro Miotta, en San Juan de Miraflores (SJM).

Una de estas personas agredió al equipo periodístico de Panamericana Televisión, golpeó al camarógrafo y atacó a la reportera, quienes solo informaban sobre las distintas actividades que se realizaron por el feriado.

PRESUNTO ROBO

Los agentes de la Policía Nacional no intervinieron al agresor, pese a que le rompió el labio al camarógrafo; también lanzó objetos y líquidos contra la reportera. El sujeto en todo momento actuó impunemente.

Al parecer, el descontrolado sujeto agredió al equipo de prensa pues se percató de que lo había grabado, presuntamente, robando un celular; eso desató su violenta acción que nadie se atrevió a controlar.