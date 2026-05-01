¡Atención usuarios! Transporte público tendrá horario especial este 1 de mayo

Los servicios de transporte en Lima y Callao operarán con modificaciones por el feriado, con el objetivo de garantizar la movilidad de los ciudadanos.

Por el feriado del 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó a los usuarios que se aplicará un horario especial en los servicios de transporte público.

De esta manera, se busca evitar que los ciudadanos se vean afectados por la reducción de unidades en la ciudad, ya sea para sus desplazamientos habituales o para aprovechar el fin de semana largo.

HORARIO ESPECIAL

El servicio de transporte contará con un horario especial, por lo que la ATU recomendó a los ciudadanos planificar sus viajes con anticipación y recargar sus tarjetas para evitar inconvenientes.

Asimismo, la entidad informó que todos los detalles serán difundidos a través de sus canales oficiales. A continuación, estos son los horarios establecidos por la ATU.

Transporte regular: De 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.



Taxis autorizados: Operarán las 24 horas del día.



Corredores complementarios: Atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.



Aerodirecto: Funcionará en sus rutas y horarios habituales.



Línea 1 del Metro de Lima: Operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de 6 a 15 minutos, según la franja horaria.



Línea 2 del Metro de Lima: Mantendrá su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.



Metropolitano: Servicios regulares A, B y C: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. Expreso 5: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Expreso 1: de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Buses alimentadores: hasta las 11:00 p. m.



Finalmente, el servicio Lechucero operará con normalidad los días viernes y sábado, en el horario de 11:30 p. m. a 4:00 a. m.