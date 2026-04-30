Disparan contra asistentes a velorio en el Cercado de Lima: ataque dejó un muerto y nueve heridos

Según testigos, dos sujetos en moto dispararon, la tarde de ayer, contra los asistentes al velorio de Edwin Hurtado, un joven de 25 años que registraba antecedentes policiales. La balacera dejó un muerto y nueve heridos.

El suceso se registró en el jirón Feliciano Vega, en la zona de Manzanilla 2, en el Cercado de Lima. Al escuchar los disparos, familiares, amigos y vecinos que se despedían del difunto salieron despavoridos del velatorio.

VIOLENTO EPISODIO

Los heridos, siete hombres y tres mujeres, fueron trasladados inmediatamente en mototaxis a un hospital cercano; se conoció que uno de ellos falleció minutos después de ser internado; su identidad se mantiene en reserva.

Trascendió que cuatro de los heridos registran antecedentes policiales. Luego del incidente, el velatorio Hurtado Custodio continuó, pero sin la presencia de asistentes; sus familiares evitaron declarar sobre el violento episodio.