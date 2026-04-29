Siete IPRESS de la Red Sabogal son certificadas como “Establecimientos Amigos de la Madre, Niña y Niño”

Siete Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de la Red Sabogal recibieron la certificación como “Establecimientos Amigos de la Madre, Niña y Niño”, otorgada por las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur, Lima Este y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Callao, en el marco del cumplimiento de estándares de calidad en la atención materno infantil.

La ceremonia central se desarrolló en el CAP III Metropolitano, donde se destacaron no solo los indicadores alcanzados, sino también experiencias de atención más humanas. Este establecimiento logró un 89.9 % de cumplimiento, obteniendo una certificación con vigencia de tres años.

“Detrás de cada cifra hay madres acompañadas, recién nacidos protegidos y familias que confían en nosotros”, señaló el gerente de la Red Prestacional Sabogal, Dr. Martín Colca. Asimismo, reafirmó el compromiso institucional de ampliar esta certificación a más establecimientos de la red en beneficio de los asegurados.

LACTANCIA MATERNA

Este reconocimiento se sustenta en la implementación de los “Diez Pasos para una Lactancia Materna Exitosa”, la promoción de la lactancia materna exclusiva y el fortalecimiento de espacios adecuados para su práctica dentro de los establecimientos de salud.

Asimismo, la certificación contribuye a mejorar la salud materno infantil, reducir riesgos neonatales y fortalecer el vínculo entre madre e hijo. Todo ello bajo un enfoque de derechos, calidad y humanización en la atención de los servicios de salud.