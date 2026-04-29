Cancillería pide a Rusia información sobre peruanos que prestan servicios militares en ese país

Mediante un comunicado, nuestra Cancillería señaló que pidió a la Federación Rusa información sobre la ubicación y el estado de salud de los compatriotas que "prestan servicios en las fuerzas armadas" de ese país.

Señalan que convocaron al encargado de negocios de la Embajada rusa en Lima para abordar la situación de nuestros connacionales, ante las denuncias sobre captaciones con engaños para participar en el conflicto contra Ucrania.

"Se ha alcanzado al funcionario ruso una lista con los connacionales que la Cancillería tiene registrados para que las autoridades rusas brinden de manera urgente información sobre su ubicación y estado de salud", se lee en el texto.

TRÁFICO DE MIGRANTES

Asimismo, ante la gravedad de las denuncias presentadas por los consternados familiares de los compatriotas que viajaron a Rusia, la Cancillería informó que conformó un Grupo de Trabajo multisectorial para dar seguimiento a cada caso.

Esta comisión tiene como objetivo investigar la presunta comisión de delitos de trata de personas y tráfico de migrantes vinculados al reclutamiento de peruanos, que viajaron para trabajar como seguridad o cocineros, no para ir a la guerra.